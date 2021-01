Azealia Banks s'attaque à Doja Cat et Megan Thee Stallion !

Azealia Banks critique violemment Doja Cat et Megan Thee Stallion !

Azealia Banks a taclé le physique de Doja Cat et Megan Thee Stallion sur les réseaux sociaux. Ces dires ont crée la polémique. Elle a même été accusée de "grossophobie".

Mais jusqu’où ira Azealia Banks ? Cette semaine on ne cesse de parler d’elle. Elle est au centre de tous les bad buzz ! A commencer par ce lundi 11 janvier où elle a choqué toute la toile. Elle s’est filmée sur sa story Instagram en train de déterrer son chat Lucifer, mort il y a un an. Par la suite, elle a fait bouillir le corps de son animal dans une grande casserole. Une séquence hallucinante qui a laissé tout le monde sans voix.

Aujourd’hui, c’est pour une tout autre raison que son nom revient. Toujours sur ses stories, la rivale de Cardi B s’est improvisée commentatrice des BET Awards. Et lorsque Megan Thee Stallion était sur scène, elle l’a critiqué violemment et gratuitement. Celle qui a été menacée par son voisin a déclaré: “Regardez cette grosse meuf, gros morceau qui prend trop de place. Je suis désolée, Megan Thee Stallion, tu as l’air d’une grosse vache”. Pour en rajouter une couche, elle a publié une vidéo sur son Instagram !

Par la suite, c’est Doja Cat qui a été visée. Azealia a parlé de sa “cellulite” et a ajouté : “Doja Cat est une véritable abomination dégoûtante pour les femmes blanches. Je me fous de ces conneries de positivité corporelle. C’est dégoûtant".

Ces propos ont une nouvelle fois outré les internautes. Ces derniers ne comprennent pas les raisons de cette méchanceté gratuite. Le plus triste est que cet attitude pourrait avoir des conséquences importantes pour sa carrière. C’est dommage…