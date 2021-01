Booba publie une vidéo compromettante de Kaaris

Si vous suivez un peu son actualité sur Twitter, vous pouvez voir que le Duc de Boulogne est bien chaud en ce moment et que chacun de ses post correspond plus ou moins à une agression. Laurent Bouneau, Fred, et d'autres journalistes de rap en prennent pour leur grade et, au milieu de tout ça, Booba en a profité pour rappeler qu'il ne laisserait certainement pas Kaaris tranquille. Il a publié qui paraît ancienne au vu de la qualité des images et du physique de K2A dans laquelle le rappeur de Sevran insulte les femmes marocaines.

Un bon petit miel 3 rivières magnifique ????????????????????????????‍☠️ pic.twitter.com/4RURWH0dvC — Booba (@booba) January 11, 2021

Dans ce court extrait vidéo, Kaaris est en studio et rappe :

"Hé rabza, vas dire à ta p*te marocaine que c'est nous qu'on fixe le taro"

Cette nouvelle attaque devrait être sans conséquence pour Kaaris qui, depuis l'annulation de l'octogone, ne répond plus du tout aux provocations de Booba. Et c'est peut-être la bonne solution. Le rappeur de Sevran est plus tranquille et quand on parle de lui, c'est seulement pour la musique. Même si on se voit bien qu'il s'est rapproché de Gims ou de Dadju, deux autres "cibles" du Duc et que, quelque part, la résistance s'organise et les feats se multiplient. Mais finalement, c'est peut-être ça le plus important dans tout ça, la musique.

Surtout que cette vidéo a déjà été mise en ligne il y a quelques années et que le rappeur de Sevran s'en était déjà expliqué, d'autant qu'il devait donner un concert au Maroc à cette époque et que ce leak lui avait fait du mal. Cette fois, on pense que ça va encore lui glisser dessus et c'est vraiment la meilleure attitude à avoir.