Hornet La Frappe et Busta Flex : que se passe-t-il entre les deux rappeurs ?

La tension monte...

Hornet La Frappe a été particulièrement virulent dans sa story Instagram aux dépens de Busta Flex, son ancien producteur. En cause, une histoire d'argent entre les deux artistes issus du même quartier, celui d'Orgemont à Epinay-sur-Seine. La suite se réglera vraisemblablement au tribunal...

Dans un premier temps, il convient de rappeler que Flex Busta a été le premier producteur de la Peuf sur son label TXT productions. C'est à cette époque qu'Hornet sort un EP de sept titres, "Réussir ou mounir", Mounir étant son vrai prénom. Dans la foulée, il créé son propre label Diez Peufra sur lequel il sort "Nous-mêmes", "Dans les yeux" et "Ma ruche" et c'est là que le bât blesse. Busta Flex lui réclame de l'argent sur ses projets en tant que producteur alors que si on en croit Hornet, il n'y a jamais participé. Et le jeune rappeur a du mal à accepter que son ancien mentor passe par la justice plutôt que de venir régler ça lui-même et publie la copie de la plainte.

Ensuite, Hornet La Frappe ne lâche pas le morceau. Il écrit :

"L’hopital qui se fout de la charité. Depuis quand un soi-disant producteur me demande un dédommagement sur 3 albums que j’ai réalisés seul avec mon label. 6 ans après ??? T’as attendu de voir si j’étais le bon cheval ou quoi ?J’ai sorti mon 1er EP “Réussir ou Mounir” en 2015, j’ai pas touché 1€. Toutes mes séances de studio je les ai payées seul. Je me levais à 5h du sbah au chantier pour les payer pendant tu fumais ton tah sur mon E.P”.

Et il enchaîne sur ses stories suivantes :

“Ton problème c’est que tu veux tout. J’ai toujours été respectueux avec toi et vous m’obligez à sortir les crocs. On est du même quartier, on appelle pas les [avocats] entre nous”. Et de prévenir : “Tu sais où me trouver”,