Booba remporte une bataille judiciaire !

Maître Lebras a encore faire des miracles !

Même si la résistance s'organise et que son compte twitter a été hacké pendant quelques heures, Booba s'en sort toujours. Les morceaux qu'ils envoient sont numéros un, l'annonce de la date de sortie de son prochain album, "Ultra" a fait grand bruit et cerise sur le gâteau, il vient de remporter la bataille judiciaire qui l'opposait à ses anciens associés d'Unkut. Encore une fois, le fameux Maître Lebras, son avocat depuis des années, a été au centre des débats.

B2O dédicace depuis longtemps Maître Le Bras. Et pour cause, celui-ci l'a souvent sorti de la sauce. En 2005 déjà, dans le titre "Ouest Side", il déclarait : “Au tribunal, j’ai rien à craindre, j’ai Maître Lebras”. Une dédicace qu'il refaisait en 2010 dans le morceau Lunatic issu de l'album du même nom : "J'ai eu chaud au cul, Yann Lebras t'as mon big up". Il faut dire qu'encore une fois, l'avocat du Duc l'a sorti de l'affaire qui opposait Booba à ses deux anciens associés, Jérôme et Laurent Abiteboul, avec qui il avait monté la marque Ünkut en 2004.

“Je t’indique que le confrère adverse nous a récemment indiqué se désister de son action contre toi. Le tribunal en a pris acte lors de son audience du 4 janvier 2021…"

Encore une fois le Duc ne peut que se féliciter du travail de Maitre Lebras. Il n'a d'ailleurs pas manqué de le féliciter dans un tweet.

Le rappeur des Hauts-de-Seine n'avait pas attendu le résultat de cette affaire pour se relancer dans le textile. En effet, il a lancé sa propre marque DCNTD et plus, récemment, il a aussi sorti une gamme La Piraterie, parce que vous l'avez compris, la piraterie n'est jamais finie...