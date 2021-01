Snoop Dogg affirme que "tout va bien" avec Eminem !

Il n'y aurait pas de problème entre Snoop et Em !

Suites aux nombreuses rumeurs qui disaient que Snoop Dogg et Slim Shady étaient en beef, le premier a tenu à réagir. Sur les réseaux sociaux, il a fait savoir aux fans qu'il n'y a pas de conflit avec Eminem.

Le drame entre les anciens collaborateurs aurait commencé (officiellement) en juillet dernier. Snoop avait donné son top 10 des meilleurs rappeurs. Problème ? Il n’a pas cité celui qui a cartonné avec son album "Music to Be Murdered By". Il s’était confié dans l'émission "The Breakfast Club" à ce sujet. Il affirmait : "Eminem est LE rappeur blanc. Il est arrivé à une époque où les rappeurs blancs n'étaient pas respectés. Le game nous donne l'impression qu'il est l'un des 10 meilleurs mais c'est simplement parce qu'il a travaillé avec Dr. Dre et que ce dernier à tout fait pour en tirer le meilleur".

Le principal concerné a réagi par la suite dans son nouveau projet "Music to Be Murdered By : Side B", en faisant référence aux propos de Snoop. Il rappe : "La dernière chose dont j’ai besoin c’est Snoop qui me traîne/Mec, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi". La déception transperçait ses phrases.

Par la suite, il s’est exprimé en disant qu’il n’avait aucun problème avec l’opinion de Snoop, mais n’a pas aimé le ton qu’il a employé. Il a trouvé ça irrespectueux.

Aujourd’hui, à en croire celui est fan de catch, tout va pour le mieux ! Il s’avère qu’un internaute a partagé une photo ou on voit les deux rappeurs légendaires accompagnés de Dr. Dre. Le message était sous-titré "Je me demande ce qui a changé...", faisant référence au soi-disant beef qui mijote depuis cet été. Snoop a donc décidé de répondre en affirmant que "tout va bien".

Seems like all is good from Snoop now???????? pic.twitter.com/oRyHz29d3j — Mainly Eminem (@MainlyEminem) January 12, 2021

Enfin un clash qui prend fin ! On espère en tout cas...