Booba vs Gims : le producteur Dany Synthé refuse de choisir

Il est critiqué et menacé par l'entourage de Gims.

Kaaris s'est déjà retrouvé dans la situation du producteur Dany Synthé. Alors très proche de Booba, il a été demandé à K2A de taper sur Rohff en signe de soutien. Le rappeur de Sevran a refusé, on sait ce qu'il en est advenu depuis... Dany Synthé est producteur. On le retrouve notamment derrière le beat de "Sapé comme jamais" un des plus gros titres de Gims. Ce morceau marque aussi la dernière collaboration entre les deux hommes. Le problème tient en un mot : Booba.

Gims a en effet demandé à Dany Synthé de faire un choix. Or, on retrouve Dany au tracklisting du dernier album de Booba sur les titres "Petite fille" et "Trône". En refusant de choisir entre les deux artistes, il n'a plus jamais travaillé avec Gims. C'est cette histoire qu'il a récemment raconté sur Instagram alors qu'il répondait aux questions de ses followers.

"Y a pas spécialement d'embrouille (en tout cas pas de mon côté). Ça va faire bientôt 3 ans qu'on ne s'est pas parlé car il voulait que je prenne parti dans son clash avec Gims mais j'ai refusé... Mais tranquille, y a R."

Pour Dany, cela a été peut-être une "#SimpleVérité" mais cela n'a pas plus à l'entourage de Gims qui s'est totalement lâché. H-Magnum notamment n'a pas mâché ses mots.

"Espèce de petite m*rde. T'as fait une tournée avec nous, tu étais le maestro, Gims a chanté ton nom, tu as gagné des milliers d'euros, c'est vous contre nous maintenant que t'es en hess tu parles ? tu n'étais pas qu'un simple beatmaker et tu le sais. Allez casse-toi de là..."

Mais le plus agressif a été Insolent ancien membre de L’Institut et backeur de Gims qui n'a pas mâché ses mots.

"Gims t'as dit droit dans les yeux un jour quand on était au studio, je vais te ramener au sommet, on prend la route pour les millions d'euros. Dans la vie, on fait des choix, on se positionne, on choisit son camp. Tu as décidé de rejoindre le TITANIC, attention iceberg droit devant."

La situation s'est ensuite envenimée, Dany Synthé menaçant de sortir des messages, Insolent le menaçant tout court. Au final, le beatmaker a sorti une conversation privée dans laquelle Gims demande effectivement qu'il prenne position contre le Duc.

On attend maintenant la réaction de Booba, parce qu'on le voit mal à passer à côté de cette histoire...