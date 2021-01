Dr. Dre n'a toujours pas quitté les soins intensifs !

Le mogul est toujours à l'hôpital !

Une semaine après son anévrisme cérébral, Dr. Dre est toujours sous la surveillance du personnel hospitalier de Los Angeles. Les médecins veulent prendre leurs précautions et éviter un nouvel incident.

C’est une nouvelle qui a inquiété les fans du producteur de 55 ans : Dr. Dre est toujours en soins intensifs ! Rappelons qu'il a souffert d'une rupture d'anévrisme il y a quelques jours. C’est le célèbre média TMZ qui a sorti l’information. Ce dernier explique que les médecins ne cessent de réaliser "des batteries de tests pour comprendre le problème de base". Ils se veulent très vigilants. Aucun risque ne doit être pris avec le docteur...

Suite aux dires du site d’actualité, les réseaux sociaux se sont enflammés. C’est pourquoi, le personnel hospitalier a tenu à préciser que, pour le moment, tout allait bien. Il affirme qu’un "nouvel accident" ne semble pas probable. Nous pouvons donc souffler et croiser les doigts !

Dr. Dre, lui, ne semble pas inquiet. Celui qui va travailler avec Kanye West avait même rassuré ses fans sur Instagram le 6 janvier dernier. La star de "GTA V" a écrit : "Je vais très bien et je reçois d'excellents soins de mon équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l'hôpital et rentrer chez moi. Merci tous les grands professionnels de santé de Cedars [l'hôpital où il se trouve]. One Love !!".

On vous tient au courant dès qu’on en sait plus ! On espère qu'il sortira bientôt...