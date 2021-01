Mokobé engagé : il organise un marché solidaire

Mokobé vient en aide aux familles en difficulté...

Le rappeur, connu pour être engagé dans plusieurs causes, décide de mettre en place un marché solidaire en partenariat avec Human Appeal et l'enseigne H-Market. Ce n'est pas la première fois qu'il organise ce genre de marché car il y a un mois, le premier événement avait lieu en Seine-Saint-Denis. Ce dimanche 10 janvier, le marché solidaire de Mokobé s'est installé à Vitry-sur-Seine dans le 94.

Le rappeur annonce via son compte Instagram : "Je suis heureux en cette nouvelle année de vous annoncer que la 1ère édition du marché solidaire de Vitry-sur-Seine se tiendra ce dimanche 10 janvier entre 11h et 16h sur la Dalle Robespierre. Le marché solidaire, c’est un espace où les familles en précarité pourront se confectionner un colis alimentaire gratuitement et trouver aussi un soutien administratif et psychologique grâce à des personnes formées et qualifiées. Il était important pour moi de soutenir les familles en difficultés dans cette période en organisant ce marché solidaire

Plus que jamais, nos quartiers font face à la précarité, la solidarité devient une nécessité. Pour cela, nous avons imaginé le concept du marché solidaire avec mes partenaires @hmarket_supermarches et l’ONG @humanappealfrance pour répondre à ce besoin ! Je compte sur vous pour faire tourner l’info et vous dis à dimanche afin de passer tous ensemble, un bon moment ! (Les gestes barrières seront respectés) Merci au Maire @pierre_bell_lloch aux adjoints luc Ladire et Sonia Guenine sans qui l’organisation de cet événement, qui me tient à cœur, n’aurait pas été possible.

Faites tourner l’info ! #solidarité On offrira aussi bien évidemment de la @drinkwax aux familles (merci à toute l’équipe drinkwax)"

Lors de ce marché solidaire, 600 familles ont pu bénéficier de l'aide proposée par Mokobé et les associations. On salue la démarche !