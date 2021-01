Booba : la résistance s'organise

Rohff, Dadju, Gims, Kaaris multiplient les feats...

L'union fait la force. Ce proverbe est largement utilisé dans le rap français, particulièrement dans les lyrics. Il est plus rare dans la réalité du game où les embrouilles, les jalousies et les intérêts sont nombreux et souvent divergents. Et pourtant, Booba a réussi à cristalliser tellement de colère, de ressentiment et de rancœur que ses "ennemis" se sont organisés pour travailler entre eux. Evidemment, leur opposition au Duc n'est pas leur seul point commun, mais il est intéressant de noter que ses opposants historiques ont multiplié les projets communs ces derniers temps...

Le dernier mouvement de ce type est le feat entre Rohff et Dadju. Les deux artistes en avaient parlé durant le confinement lors d'un live qu'ils avaient partagé sur Instagram, ils ont mené à bien ce projet avec le titre "Sécurisé" sorti le 25 décembre dernier qui comptabilise plus de 2,5 millions de vues à l'heure où ces lignes sont écrites.

Il y a un peu plus d'un mois, Rohff venant renforcer un morceau de H-Magnum, "Isolé". Résultat, quasiment un million de vues. Rappelons que H-Magnum est très proche de Gims et qu'il a nommé dans la fameuse vidéo du rappeur de la Sexion d'Assaut où il disait qu'il priait pour qu'il arrive quelque chose à Booba. Housni et Gims n'ont pas encore collaboré ensemble mais le mari de Demdem a répondu à un twittos en décembre dernier en expliquant que "cette connexion verra inéluctablement le jour". Reste à trouver la date.

En attendant, Maître Gims a donné de la force à Kaaris puisqu'on le retrouve en featuring sur l'album du Dozo "2.7.0" sur le titre "1er coeur" dont le clip compte plus de 8,3 millions de vues.

Les deux artistes ont remis ça sur "Le Fléau", le dernier album de Gims avec le morceau "Grosse Bleta".

Et Dadju figure aussi au tracklisting de "2.7.0" sur le titre "Piquée".

Il ne manque plus qu'un feat entre K2A et ROH2F et la boucle sera bouclée.

On le voit bien, même si ce n'est pas réfléchi de la sorte et qu'on voit peut-être des liens là où il n'y en a pas mais la multiplication des feats entre artistes qui ont des problèmes avec Booba se sont accélérés comme si le fait d'être clashé régulièrement par Booba était une sorte de "passeport" (notez bien les guillemets) et que cela donnait aux autres "victimes" l'envie de venir immédiatement au soutien pour ne pas laisser la victoire au Duc dans sa "guerre" de harcèlement. Seul, Damso est, pour l'instant laissé à l'écart de cette "ligue anti-Booba".