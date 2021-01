Kanye West et Kim Kardashian vont se battre pour leurs enfants !

Qui de Kanye ou Kim aura la garde ? Le divorce s'annonce compliqué !

Si les rumeurs de divorce s’avèrent vraies, le couple West pourrait entrer dans un conflit important. Le but ? Récupérer la garde exclusive des quatre enfants. Kim Kardashian a d'ailleurs déjà demandé la garde exclusive.

Un divorce n’est jamais simple. Cela engage de nombreuses négociations et des compromis. Mais lorsque le couple est médiatisé comme celui formé par Kanye West et Kim Kardashian, cela relève d’une galère sans nom. La semaine dernière une rumeur a enflammé les médias internationaux. Il s’agit justement de la séparation des deux stars. Kim voudrait mettre un terme à cette union.

L’influenceuse aurait déjà tout préparé. On connaît même le nom de son avocate : Laura Wasser. Cette dernière s’est occupée de la rupture entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Elle est donc plus que rodée. Celle qui a toujours soutenu Ye ne souhaite désormais plus qu’une chose : la garde exclusive de ses quatre enfants. Mais qui dit célébrité, dit égo. Aucun des deux ne veut sortir perdant de ce divorce. Une source proche de la future ex-femme de Kanye affirme à la presse : "Kim a exprimé clairement sa volonté de bénéficier de la garde exclusive, alors si Kanye veut l’affronter sur ce terrain, ça va être brutal". On est prévenu !

Quelques personnes espèrent encore qu’elle reviendra sur sa décision comme l’avait fait Cardi B avec Offset. Mais cette fois-ci ça semble être définitif. Un ami du couple a confié à PEOPLE : "Kim a l’impression d’avoir tout fait ce qui était en son pouvoir pour que leur mariage fonctionne. Elle est triste, bien sûr. Elle pensait au divorce depuis des mois, elle n’avait pas lancé la procédure jusque-là parce qu’elle se sentait fautive par rapport aux enfants".

L’important est que tout se passe bien et on espère que cette guerre tant redoutée n’aura pas lieu.