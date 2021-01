Booba : son compte Twitter piraté !

Le Duc se retrouve sans moyen d'expression...

La concurrence enfin débarrassée du Duc sur les réseaux sociaux? C'est en tout cas le chemin que ça semble prendre... Il y a plusieurs semaines, Booba était à nouveau banni d'Instagram, après une belle série de clashs et de piques envoyés à ses rivaux. Privé de son réseau préféré, il a à nouveau migré vers Twitter avant que l'oiseau bleu ne finisse par sanctionner là aussi des écarts de comportement. Cette fois, on ne sait pas d'où ça vient, mais le boss du 92i n'a plus de compte actif sur les réseaux.

Ca n'est dû à aucune sanction a priori puisque le compte Instagram "lapiraterieofficial" (qui s'occupe de communiquer autour de Booba sur Instagram depuis qu'il n'y est plus) a communiqué une photo en affirmant que le Duc s'était fait piraté son profil. Impossible visiblement de se connecter, ce qui laisse la concurrence tranquille au moins le temps d'un weekend. Le message précise avoir besoin d'un "geek du turfu ou du "07 d'un Anonymous", le tout en urgence.

Les mésaventures se multiplient donc pour Booba qui doit désormais jongler entre la "censure" des réseaux sociaux et désormais des problèmes techniques. Le tout à deux mois de la sortie de son album "ULTRA" annoncé comme le dernier. De quoi accélérer la cadence autour de la création et la promotion de YO2, son propre réseau social qui sera bientôt selon l'artiste le meilleur média social européen. Car en attendant, B2o n'a plus de moyens de communiquer...