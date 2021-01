Jul fait danser Jean-Claude Van Damme !

Jean-Claude et ses gros bras s'ambiancent sur de Jul !

Le rap a achevé de casser les barrières, notamment celles entre les âges. Comme ça existe depuis 70 ans, les pratiquants et les fans de plus de 50 ans sont de plus en plus nombreux et il n'est pas rare, surtout aux USA, de voir des papys aux cheveux grisonnants témoigner des signes d'affection à cette musique (Tonton Rudy, on pense à toi), en se lançant dans des freestyles ou des pas de danse. Le rap unit donc toutes les générations et désormais, il est même parvenu à faire danser... le célèbre Jean-Claude Van Damme !

En effet, l'acteur et réalisateur Belge, immense star, pratique toujours à fond la musculation. Lors d'une de ses séances, il a décidé de se filmer pour poster ça sur Intagram. Et en guise d'échauffement, l'homme ceinture noire de karaté s'est offert quelques pas de danse sur une chanson de Jul et pas n'importe laquelle : le tube "JCVD", forcément. Avoir un morceau qui parle de soi, c'est quand même la grande classe. On peut voir que le déhanché est intact et que le high kick part toujours aussi facilement.

En plus de danser, l'acteur a l'air réellement content d'être cité par un artiste de la nouvelle génération. Évidemment Jul a tenu a réagir à l'extrait, en postant la phrase du désormais célèbre refrain : "Ca veut le port d'armes, et les gros bras d'Jean-Claude Van Damme". On espère que JCVD apparaîtra bientôt dans un clip de l'OVNI !