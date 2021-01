DaBaby arrêté !

Le rappeur a été arrêté pour possession d'arme.

La nouvelle année commence mal pour DaBaby qui a été arrêté pour possession d'armes jeudi 7 janvier alors qu'il était en virée shopping à Beverly Hills...

TMZ était là pour filmer l'arrestation du rappeur à la sortie d'un magasin situé sur Rodeo Drive. Sur la vidéo du site d'actualité people, on y voit le rappeur et trois autres hommes de son équipe encerclés par la police alors qu'ils étaient sur le point de partir à bord d'un SUV noir. Selon une source policière, ce serait quelqu'un à l'intérieur du magasin qui aurait appelé les autorités en déclarant que DaBaby et son équipe étaient en possession d'armes à feu. Le rappeur originaire de Charlotte et son entourage ont été arrêtés pendant que des agents fouillaient leur véhicule. Ils ont finalement découvert une arme de poing. Si on en croit TMZ, l'artiste a été le seul à être arrêté, les autres ayant pu repartir libres.

Voilà qui vient ternir la vie de DaBaby alors que tout lui réussit depuis quelques mois puisqu'il a eu plusieurs nominations aux Grammy Awards dans les catégories Record of the Year, Best Melodic Rap Performance Pending et Best Rap Song pour sa collaboration avec Roddy Ricch dans "The Box" ainsi que la catégorie Best Rap Performance pour "BOP". Et même s'il n'a remporté aucun prix, il a aussi été nommés douze fois aux BET Hip Hop Awards 2020 tandis que son troisième album studio, "Blame It On Baby", est devenu directement numéro un du Billboard 200, titubant plus de 124 000 ventes au cours de sa première semaine.