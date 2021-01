Snoop Dogg écrase son adversaire sur le ring !

Snoop met KO un rival lors d'un combat de catch.

Snoop Dogg fait beaucoup parler de lui ces dernières heures ! Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, on le voit en plein combat à l'occasion du New Year's Smash de l’AEW. Victoire du rappeur face à Matt Syda grâce à un "splash" !

Vous connaissez Snoop Dogg l’artiste, mais êtes-vous au courant qu’il a une autre passion ? Figurez-vous qu’il est un fan inconditionnel de sport de combat ! Celui qui a soutenu Dr. Dre commente regulièrement des matchs de boxe. Depuis 2016, il fait parti du Hall Of Fame de la WWE. C’est une entreprise américaine spécialisée dans l'organisation d’événements (principalement de catch) et dans la gestion des droits, et des produits dérivés qui y sont associés. Pour les fins connaisseurs, comment ne pas oublier la rencontre mythique qui opposait l'auteur de "That’s My Work" à l’icône Hulk Hogan en 2016 ?

Il a donc fait son grand retour sur le ring lors du New Year's Smash de l’AEW (une fédération de catch américaine de Floride). Son rival ? Matt Syda. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a eu du show ! Sans prévenir personne, il nous a fait un "splash" pour prendre l’ascendant sur son ennemi. Pour info, cette technique consiste à monter sur les cordes du ring et sauter sur son adversaire. Eminem n'a qu'à bien se tenir...



Le moins que l’on puisse dire c'est qu’il a conquis tous les téléspectateurs ! Et nous aussi !