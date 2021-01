Booba ressort une vidéo de Kaaris et Young Thug

Un violent retour de bâton.

Les paroles de Young Thug sur le peu de crédibilité des rappeurs français et anglais ont fait réagir dans le game hexagonal. Dosseh, Rohff et Sadek ont été parmi les plus virulents. Kaaris aussi a réagi lui aussi mais ses propos lui sont revenus comme un boomerang : il a partagé la scène du Zénith avec le rappeur américain il y a quelques années. S'il ne voulait pas se souvenir de cet épisode, Booba l'a fait pour lui...

Comme beaucoup de rappeurs ou de fans, les propos de Young Thug sur les artistes anglais et français sont mal passés et Kaaris a tenu a réagir dans un tweet. Il écrit : "Quand tu vois ce regard tu sens que le flingue est rose et la manucure c’est une french".