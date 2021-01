Kanye West : à contrecœur, il accepte de divorcer

Kanye West encaisse la séparation définitive avec Kim K, même si ce n'est pas ce qu'il voulait.

Les réseaux sociaux se sont enflammés hier suite à l’annonce du divorce de Kanye West et Kim Kardashian. Si rien n'a été confirmé, de nombreux échos fusent. Il s’avère que Ye serait d’accord pour mettre un terme à leur union, même si ça lui fait de la peine.

L’annonce (non officielle) du divorce n’est pas vraiment choquante. Le couple Kim Kardashian et Kanye West vit séparément depuis des mois. Celui qui va bosser avec Dr. Dre se cache dans son impressionnant ranch du Wyoming alors que l’influenceuse est restée chez elle à Los Angeles. A Noël, ils ne se sont même pas affichés ensemble sur les photos familiales. On avait donc tous plus ou moins compris. En revanche, l’auteur de "Jesus is King" a quand même offert cinq Mercedes de 200 000 dollars chacune à sa future ex-femme. Ils ne doivent pas être en si mauvais termes…

On attend tous les réactions des principaux concernés. Néanmoins, selon le célèbre magazine PEOPLE, Kim Kardashian n’a pas encore déposé les documents officiels. Pourtant, Kanye aurait accepté que leur divorce soit imminent. "Il sait qu’elle veut arrêter", a déclaré une source. Elle ajoute : "Elle en a eu assez, et elle lui a dit qu’elle voulait de l’espace pour comprendre son avenir. Il va bien. Il est triste, mais d’accord. Il sait que l’inévitable se produira, et il sait que ce sera bientôt". Celle qui a toujours été là pour le rappeur, veut se consacrer à ses projets. Elle a pour but de passer le barreau et écrire une réforme sur les prisons.

Ce serait donc la fin d’un couple star, modèle sur certains aspects et puissant. Il ne reste plus qu’à officialiser de manière définitive cette décision. Histoire que l’on soit tous fixés et qu’on arrête les spéculations.