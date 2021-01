Booba vs Rohff : le clash repart de plus belle

Rohff accuse Booba d'être une balance.

Alors que Booba s'en est pris aux YouTubeurs qui font du rap, Mister V et Squeezie en tête, cela a relancé son clash avec Rohff. Ce dernier les a en effet défendus et en a profité pour traiter le Duc de balance. Evidemment, le rappeur de Boulogne a repris les armes aussi sec et a dégainé sur Twitter, son nouveau réseau social favori en attendant Yo2.

Rohff a profité du conflit entre B2O et les youtubeurs-rappeurs pour se rappeler aux bons souvenirs de Booba. Il a d'ailleurs fait d'une pierre deux coups puisque son commentaire se glisse au-dessus d'un article où il est mentionné que le patron du 92I avait dénoncé Kaaris comme étant à l'origine des coups de feu tirés lors de l'enregistrement du clip du titre "Glaive", affaire classée sans suite hier.

"j'connais pas vraiment @MisterVonline mais il s'assume youtubeur non? j'crois pas qu'il joue la street et Balance des noms sur BFM lui On a pas oublié le Armaaaand !!! Le Parisien nous le rappelle pour pas qu'on oubli. #BOOBABALANCE"