Kanye West et Kim Kardashian vers le divorce ?

Le couple star s'apprêterait à rompre définitivement leur mariage.

Entre Kanye West et Kim K, rien ne va plus ! Après de nombreuses séparations et réconciliations, l’amour semble s’être envolé. Ils seraient sur le point de se séparer pour de bon.

Kanye West et Kim Kardashian c’est sept ans de mariage, quatre enfants, un empire colossal. Mais c’est également de nombreuses ruptures, des rumeurs, des réconciliations à tout va. Il est vrai que depuis des mois, l’auteur de "Jesus Is King" perd un peu pied. La star du rap US souffre de troubles bipolaires, si bien qu’il peut disjoncter. Sur son compte Twitter, on voit d’ailleurs qu’il lui arrive d’avoir des propos incohérents. Sa femme Kim Kardashian en a malheureusement fait les frais. Et sa patience à des limites. Preuve en est : elle veut réellement divorcer.

Pas de retour en arrière pour Kim K. C’est en tout cas ce qu’affirment de nombreuses sources fiables et proches du couple. "Ils n’ont pas passé de temps ensemble comme couple depuis des mois", a confirmé une source bien informée au média E! News. Une autre confesse : "Ils se voient pour le bien de leurs enfants, mais ne vivent plus sous le même toit. Kim sait que leur mariage est fini, elle le sait depuis un bon moment".

L’influenceuse aurait déjà choisi son avocate. Elle se nomme Laura Wasser, une figure renommée du barreau et bien connue des célébrités d’Hollywood. Elle se spécialise même dans les ruptures. C’est elle qui s’est occupée de la séparation d’Angelina Jolie et Brad Pitt. Une précision qui ne fait que confirmer les nombreuses rumeurs. De plus, cela fait pas mal de temps qu’aucune photo de Kanye apparait sur les réseaux de sa femme. Même pendant le shooting familial de Noël, il est aux abonnés absents.

Nul doute qu’on en saura plus bientôt…