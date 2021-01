Eminem : le jour où il ne savait plus rapper...

Eminem a dû tout réapprendre.

On sait tous que beaucoup d'artistes tombent souvent dans la drogue et que c'est un sujet très commun dans les textes de rap. Cependant, certains connaissent des périodes plus ou moins sombres et difficiles à surmonter. Cela a notamment été le cas d'Eminem qui s'est confié dans une interview avec Gray Rizzy.

Lors de cet entretien le rappeur de Detroit a parlé de cette "phase difficile" qu'il a connu, au point même d'oublier comment rapper, notamment son couplet concernant Rihanna. Bien que ce morceau ne soit jamais sorti officiellement, il avait buzzé car Eminem n'y était pas allé avec le dos de la cuillère : "Bien sûr que je me range du côté de Chris Brown, j’aurais aussi frappé cette p*** si elle m’avait laissé une trace sur la b***." Une punchline qui s'était effacée de sa mémoire mais pas que. En effet, Slim Shady s'est vu obligé de réapprendre à rapper tout court, un vrai coup de massue pour un artiste de cette envergure. Il s'explique : "Le format des rimes ne me semblait même plus familier. J’ai été pris de court. J’étais genre : 'Mais qu’est-ce que je viens de dire ?' Je l’ai dit et ce n’était pas quelque chose à faire. Tu sais, de nombreuses fois, et plus encore au moment de l’enregistrement de 'Relapse', quand j’ai de nouveau appris à rapper, parce que la drogue a fait que j’ai dû réapprendre de nombreuses choses, c’était l’un des trucs qui m’arrivait : 'Ouais, et bien si ça rime, dis-le'."

La drogue a fait beaucoup de ravages mais Eminem a repris du service depuis, en 2020 il sortait l'album "Music To Be Murdered By" et a prouvé à tout le monde qu'il était toujours aussi fort, il admet pourtant ne plus se souvenir de certains titres qu'il a enregistré dans le passé. Aujourd'hui sobre, il a pu reprendre le cours de sa carrière musicale et se sortir de la drogue, c'est bien le plus important.