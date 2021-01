Booba se moque des chiffres de vente de Gims

Pour le Duc, les chiffres du "Fléau" sont suspects...

Alors que son album "Le Fléau" est déjà disque de platine (plus de 100 000 exemplaires écoulés), Gims doit faire face à la suspicion et aux doutes de Booba qui, clairement, ne croit que ces chiffres aient été obtenus naturellement... Il se base pour cela sur l'analyse chiffrée d'un twittos.

Logiquement, la première semaine de vente est toujours la meilleure et les chiffres (si importants) de cette période baissent ensuite ostensiblement. Or, un Twittos fait remarquer sur les chiffres du "Fléau" ne suivent pas ce schéma. S'ils baissent en deuxième semaine, ils remontent en troisième avant de plonger considérablement en quatrième semaine d'exploitation. Une évolution rare qui a été interprétée par Booba comme un signe de tricherie et d'achats de disques et/ou de streams et de réclamer les vrais chiffres à Gims.