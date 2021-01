50 Cent trouve un surnom pour le fils de Nicki Minaj

il n'aime pas celui donné par sa maman

Comme le reste du monde, 50 Cent a découvert le fils de Nicki Minaj il y a quelques jours lorsque la chanteuse a partagé des photos de son bébé sur les réseaux sociaux. Le petit est déjà âgé de trois mois et sa maman gâteau l'a surnommé "Papa Bear". Un diminutif qui ne plaît à au producteur de la série "Power" qui a décidé de lui en donner un autre.

"Regardez ces joues. Nous avons eu un autre gagnant mais ce bébé est riche. Regardez-le, je pense qu'il sait déjà qu'il est riche. Vous pouvez tous l’appeler papa ours, mais je l’appelle Richie Rich."

Il faut dire que le fils de Nicki Minaj est habillé de marques de luxe des pieds à la tête et qu'il a déjà une grosse chaîne autour du cou. On comprend enfin un peu mieux pourquoi Fifty le surnomme 'Richie Rich". Sur l’une des photos, il porte en effet une combinaison Fendi avec une montre en diamant, une chaîne et un bracelet en diamants. Dans un autre, il porte un pull Versace. Étant donné que la fortune de Nicki est estimée à 80 millions de dollars, Richie Rich convient parfaitement au petit garçon. Selon Forbes, la rappeuse a gagné plus de 29 millions de dollars uniquement en 2019.

Nicki Minaj est bien loin de ces considérations. Dans son post, la chanteuse déclare tout son amour à son baby boy et à ses fans.