Drake, Post Malon et Eminem : les rappeurs les plus streamés de l'histoire sur Spotify

De grands artistes viennent compléter ce top 10.

Le streaming a aujourd'hui pris une place tellement considérable dans l'industrie de la musique (et principalement dans l'industrie du rap) que la plupart des "ventes" comptabilisées pour un album sont en fait des "équivalents stream". Un morceau est plus écouté via les plateformes de streaming que via des formats physiques (CD single 2 titres comme à l'époque) ce qui fait que les nouveaux patrons du game musical ne sont plus les maisons de disques, mais bel et bien les plateformes telles que Spotify, Apple Music, Deezer. Justement, Spotify vient de dévoiler ses données de streaming pour faire un classement des artistes les plus streamés depuis la création de la plateforme.

Le classement a été élaboré par Chart Data. Sans surprise, en première place on retrouve le monstre commercial, l'incroyable Drake qui a véritablement conquis toute l'industrie musicale durant la décennie précédente, avec 49,7 milliards de streams. Un podium complété par Ed Sheeran (29,8 milliards d'écoutes) et Justin Bieber (26,1 milliard). Deux autres rappeurs sont également présents dans l top 10 : il s'agit de Post Malone, avec 24,19 milliards d'écoutes sur Spotify ainsi qu'Eminem avec 24,11 milliards.

On retrouve aussi dans ce classement l'énorme succès de J Balvin, la star du reggaeton, Ariana Grande, The Weeknd et Rihanna. Un top assez cohérent donc, même si la présence d'Eminem est surprenante au vu de la qualité de ses albums récents. C'est bien la preuve que le Slim Shady demeure un monstre dans le coeur des fans !