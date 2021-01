Nicki Minaj présente son fils pour la première fois

La rappeuse sort enfin du silence.

La scène rap US a été très bruyante pendant cette année 2020, malgré un confinement qui les a privés de concerts. Pourtant, malgré tous les clashs, toutes les sorties ou les interviews qu'on a eu cette année, il y a une voix et une personnalité qui manquait un peu à l'appel. Cette voix, c'est celle de Nicki Minaj. Éclipsée (temporairement) par la fraîcheur, l'insouciance et l'insolence de Cardi B, la Queen s'est surtout mise en retrait pour pouvoir profiter pleinement de sa grossesse puis de la naissance de son fils. Aujourd'hui, elle en dévoile les premières véritables photo officielles.

Dans un post sur son compte Instagram officiel, Nicki Minaj s'est adressée au père de son fils,Kenneth Petty, en le remerciant de l'avoir choisie elle pour être la mère de son fils. Elle souhaite évidemment une bonne année à tous ses fans, en les remerciant de leur amour pour elle, et affirme que "devenir maman est de loin le job le plus épanouissant qu'elle n'avait jamais eu". Une phrase avec laquelle seront probablement d'accord toutes les mamans du monde, qu'elle n'oublie pas de saluer.

Il n'y a maintenant plus qu'à espérer que tout se passe bien pour tout le monde. Notamment pour son mari Kenneth Petty, déclaré coupable de viol en 1995, puis à nouveau condamné en 2002 pour homicide. On espère donc que son passé de délinquant est resté loin derrière lui.