Snoop Dogg répond aux fans d'Eminem

Il rebalance aussi un taquet au Slim Shady.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est la Guerre Froide entre Eminem et Snoop Dogg, pourtant amis depuis plus de 20 ans.Même plus que la Guerre Froide, ça risque bientôt de se transformer en guerre tout court si personne ne trouve le moyen de faire redescendre la tension entre les deux anciens. Tout est parti de commentaires jugés un peu irrespectueux de la part de Snoop sur les "skills" de rappeur d'Eminem, puis ça s'est rapidement enflammé. Alors qu'Eminem semblait vouloir calmer le jeu de son côté, Snoop lui, n'a pas l'air décidé à ranger sa langue dans sa poche.

C'est en tout cas ce qu'on comprend de la menace à peine voilée faite par Doggy Dogg à un compte fans d'Eminem sur Instagram. Sous un post qui demandait "Snoop a-t-il été irrespectueux quand il a dit qu'il pouvait vivre sans la musique d'Eminem", le rappeur de Long Beach a répondu : "Priez pour que je ne réponde pas à ces petites piques de merde". Comme on le disait plus haut, la menace est ici évidente et il semble prêt à prendre les armes pour lancer un bon beef à l'ancienne.

Rappelons que, si Eminem est un taulier du rap et un expert en battle, Snoop lui, était un vrai gangster ancien membre des Crips et ça ne serait bon pour personne que ça dégénère. On espère donc une désescalade dans les prochains jours, ce serait vraiment dommage que les deux viennent à régler leurs problèmes en s'insultant devant tout Internet, à l'âge qu'ils ont...