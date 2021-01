Ja Rule clashe (encore) 50 Cent !

Ja Rule n'en a pas fini avec son ennemi de toujours...

Il y a peu de rivalités qui ont été plus tenaces que celle entre 50 Cent et Ja Rule. Ca dure depuis tellement longtemps (plus de 20 ans) qu'on a presque fini par oublier comment ça avait commencé. Probablement un mélange entre des histoires internes de label, mais aussi des insultes de la part des deux camps et même quelques coups de poignards échangés, selon la rumeur. Le tout saupoudré d'un esprit de compétition pour le trône de New-York. Visiblement ça n'est pas prêt de s'arrêter et les deux rappeurs ne se lâchent toujours pas.

Ja Rule est récemment revenu, lors d'une interview pour HipHopDX, sur le célèbre épisode durant lequel 50 Cent aurait acheté toutes les places d'un concert de Ja, afin que ce dernier se retrouve seul sur scène devant une salle vide. "C'est un mensonge ! Une arnaque, un si gros mytho... J'offre 10 000 dollars maintenant à celui qui peut me trouver une preuve des conneries qui sont racontées par ce mec. On vit dans un monde où tout est filmé. Allez mec, arrête avec tes tromperies", déclare le rappeur. L'épisode avait notamment inspiré Franck Gastambide pour sa série "Validé".

Ja Rule achève son propos en disant que "cette histoire n'est jamais arrivée. Le plus stupide dans tout ça, c'est que si jamais il l'avait vraiment fait, il aurait juste directement mis de l'argent dans ma poche". On a hâte d'entendre la réponse de 50 Cent à ces piques, on imagine que ça va être salé.