Eminem s'explique sur ses lyrics contre Snoop

Le Slim Shady prend de la hauteur et décide de s'expliquer.

Un petit coup de poignard était venu se loger dans le coeur de tous les fans du rap des années 90 il y a quelques semaines : lors de la montée de tensions entre Snoop Dogg et Eminem. Deux rappeurs qui ont été extrêmement proches, jusqu'à participer tous les deux à la plus grosse tournée de rap de l'histoire (le Up In Smoke Tour en 2000) et qui semblent s'insulter devant les yeux des fans, forcément, ça fait un peu mal. Mais visiblement le Slim Shady a pris conscience de la tristesse de la situation, puisqu'il a décidé de s'expliquer sur sa charge contre Snoop.

Lors d'une émission pour Shade45 Radio, le Rap God est revenu sur son attaque envers Snoop dans son morceau "Zeus" : "tout ce qu'il (Snoop) a dit, c'était bien. Quand il a dit que je n'étais pas dans son top 10 car il y a certains rappeurs des 90's avec qui je ne peux pas lutter. Ou quand il a dit que Dre avait donné la meilleure version de moi-même, pourquoi j'aurais un problème avec ça? Serais-je ici sans Dre? Putain, non", affirme Eminem, en continuant à citer les rappeurs cités par Snoop avec lesquels il ne peut aps rivaliser : KRS One, Big Daddy Kane, Kool G Rap.

Mais c'est surtout le ton de Snoop Dogg qui aurait dérangé Eminem : "c'est plus le ton qui m'a dérangé, puis je me suis demandé d'où ça sortait... Je venais juste de te voir mec ! Ca m'a fait tourner en rond. Et encore j'aurais pu accepter tout ça, mais c'est sa dernière phrase qui m'a mis hors de moi, quand il dit qu'il ne peut pas vivre sans le hip hop mais qu,'il peut vivre sans 'cette merde', là tu deviens irrespectueux. Et ça m'a déboussolé parce qu'on est des frères, on est dans la même équipe".

On risque d'entendre parler de cette embrouille pendant assez longtemps, car Eminem peut être très rancunier...