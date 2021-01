MF Doom est mort depuis plusieurs semaines

Son épouse vient seulement de dévoiler l'information.

S'il vous fallait encore une mauvaise nouvelle de plus pour démontrer que 2020 était vraiment une année assez nulle dans l'ensemble, en voilà une : le rappeur MF Doom est décédé. Une vraie légende de ce rap game, avec plus de 32 ans de musique dans les pattes, s'est éteinte. Les événements ont eu lieu il y a déjà plusieurs semaines mais son épouse avait gardé tout ça secret, au moins le temps de pouvoir faire son deuil de manière personnelle sans être harcelée par les fans sur Internet.

La date réelle de son décès est donc celle du 31 octobre 2020, il y a deux mois, mais les causes exactes de la mort de MF Doom n'ont pas encore été rendues publiques. On sait que pendant sa vie bien remplie, le rappeur porte-étendard du rap alternatif a connu la dépression et les addictions nocives, suite au décès de son frère en 93, mais qu'il en était sorti victorieux, démontrant un vrai mental et une grosse force de caractère. C'est d'ailleurs en ces mots que sa femme s'est adressée à lui une dernière fois, via son compte Instagram, dans un long message touchant dans lequel elle remercie le "meilleur mari, père, professeur, étudiant, partenaire commercial, amant et ami" qu'elle ait jamais rencontré pour lui avoir "appris à pardonner aux gens et à leur donner une autre chance, à ne pas les juger si rapidement.

RIP to another Giant your favorite MC’s MC .. MF DOOM!!

crushing news... — QTip (@QtipTheAbstract) December 31, 2020

safe travels villain — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) December 31, 2020

Car MF Doom c'était avant tout prendre les attentes des gens à contre-sens, mettre un peu de folie dans la création. Son masque de Dr Doom est d'ailleurs une belle preuve de jusqu'où l'artiste peut pousser l'egotrip dans la création d'un univers. Évidemment tout le rap game est en deuil et les hommages se sont multipliés de toutes parts, en France (Alpha Wann s'est fendu d'un tweet, d'autres également) ou à l'étranger, preuve que cet artiste unique faisait l'unanimité partout. Nous nous joignons à eux pour exprimer nos condoléances à sa famille et ses proches.