Young Thug repris de volée sur Internet pour ses propos sur Jay-Z

Quand on se met à essayer de se comparer aux légendes du rap game, forcément Internet reste vigilant et il n'hésite pas à recadrer les jeunes trop ambitieux. Young Thug aurait dû le savoir : en déclarant que Jay-Z n'avait pas 30 hymnes que le public pourrait reprendre par coeur dans des stades alors que lui en aurait plus de 40, il s'exposait à une belle descente de la part des Twittos qui n'ont pas hésité à tourner le rappeur en dérision. Des propos sur lesquels il a dû revenir après la tempête qu'il s'est prise.

Dans une story Instagram, il a presque même tenu à s'excuser : "Ne mettez pas Jay-Z sur mes cotes à cause de cette histoire de merde sur Internet, j'ai parlé trop vite mais vous savez tous vraiment ce que je pensais". Il sous-entendait donc peut-être qu'il a un énorme respect pour Jay-Z et qu'il est donc d'autant plus fier de son exploit personnel, qui serait donc d'avoir atteint les 40 musiques à pouvoir être reprises par tout un stade.

Il faut admettre que les morceaux de Jay-Z sont du rap avec parfois un certain flow, c'est plus difficile pour les gens de reprendre ce type de textes que les ad-libs ou certains refrains hyper répétitifs de Young Thug. Est-ce que ça doit être une qualité pour un rappeur, ou plutôt pour un chanteur ? La question reste posée, à chacun de se faire son opinion, mais une chose est sûre : Young Thug n'arrivera probablement jamais au même rang dans le Panthéon du rap que Jay-Z, même s'il est loin d'être ridicule.