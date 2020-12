6ix9ine se moque des chiffres de Lil Durk !

Il en remet une couche sur les morts de King Vo et de Nuski...

Les clashs peuvent parfois prendre une tournure assez nauséabonde, on le sait bien avec toutes les histoires qui ont lieu en France... Mais au moins chez nous les rappeurs font semblant de garder un peu de dignité en évitant certains sujets, les morts par exemple. Aux USA, pays aux moeurs beaucoup plus violentes (à cause de l'omniprésence des armes à feu), ça fait bien longtemps que cette limite est tombée. Et 6ix9ine, le plus gros troll du rap game, n'y est pas étranger.

Il a d'ailleurs continué à attaquer Lil Durk en faisant référence à deux de ses proches morts par balle. Cette fois, il a choisi l'angle des ventes. Le 24 décembre, le rappeur de Chicago avait sorti un album, "The Voice", qui ne s'est écoulé qu'à 23 000 exemplaires en première semaine "seulement" (un score plutôt honorable pour le type de rap assez agressif proposé par Lil Durk). Forcément, 6ix9ine n'a pas pu s'empêcher de commenter : "Nuski et Von sont morts pour ça???", en faisant référence aux décès King Von et OTF Nunu (aka Nuski, cousin de Lil Durk).

Il continue ainsi à sous-entendre que Durk utilise les morts de ses proches à des fins commerciales et que même avec ça, il ne vend toujours pas beaucoup... Un point de vue qu'il est visiblement le seul à partager, mais il a l'habitude d'être seul contre le monde. C'est fou ce qu'on se sent intouchable lorsqu'on est protégé par le FBI, mais il faut que 6ix9ine fasse attention : ça ne durera pas éternellement.