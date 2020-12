Vitaa : " Diam's écrit encore" !

La chanteuse nous donne des nouvelles de son amie, qui n'a apparemment pas lâché l'écriture.

Diam's a laissé un rap français quasiment orphelin. La jeune femme avait tellement marqué les esprits que les français ont pris l'annonce de son retrait de la musique comme une sorte d'affront, tant ils ont aimé et adulé la rappeuse. Il faut dire qu'elle demeure à ce jour une des plus grosses vendeuses de l'histoire du rap français avec 1,2 millions d'exemplaires écoulés de ses 4 projets solo ("Brut de Femme" et "Dans ma bulle" se sont beaucoup plus vendus que les deux autres). Du coup, à chaque fois qu'on nous donne des nouvelles d'elle, la Toile s'enflamme et se met à espérer un retour.

C'est évidemment Vitaa, sa grande copine avec qui elle avait interprété le mega-hit "Confessions Nocturnes", qui nous a parlé un peu de l'état d'esprit de Diam's. En interview pour France Inter, elle est d'abord revenue sur leur amitié très forte et sur tout ce que la rappeuse a pu lui apprendre en termes de performances scéniques et d'exigence dans le processus d'écriture. Mais surtout, Vitaa nous apprend que son amie écrit encore des textes : "C'est une passionnée. Elle écrit encore, même si elle a mis la musique de côté, des textes, des bouquins. Parfois, on est ensemble à la maison et elle se met à me faire un couplet" affirme la chanteuse.

"Elle a ce don de le faire, d'avoir cette plume piquante qui rebondit, d'avoir toujours la bonne rime" poursuit Vitaa, avant de conclure par "elle est plus heureuse comme ça et moi je respecte son choix, c'est mon amie, mais elle le fait toujours de façon merveilleuse". On imagine effectivement que Diam's n'a rien perdu de son talent et on lui souhaite énormément de bonheur dans ses projets pour l'année 2021.