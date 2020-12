Wejdene bientôt en feat avec PNL ?

On a quelques doutes mais après tout, la jeune femme est surprenante...

Wejdene est en train de vivre une sacrée success story en cette année 2020. Grâce à TikTok, la chanteuse originaire de Seine-Saint-Denis est passée en moins d'un an d'illustre inconnue à véritable star, notamment via son tube "Anissa". Et quand on dit star, on ne parle pas à la légère : selon Vanity Fair elle ferait même partie des 50 françaises qui ont fait 2020 et selon Google, elle est la chanteuse dont le nom a été le plus recherché dans l'année. Une belle performance, mais si on en croit sa story Instagram la jeune chanteuse ne compte pas du tout s'arrêter là : elle préparerait même un gros featuring.

Ceux qui la suivent sur les réseaux savent qu'elle est une grande consommatrice de rap français, notamment de Freeze Corleone, que son manager Feuneu lui a fait découvrir. Mais ça n'est pas avec lui que la chanteuse semble avoir prévu un featuring : en effet Wejdene a apparemment négocié quelque chose avec... PNL ! Le groupe français le plus inaccessible, qui ne se mélange pas ou alors seulement avec les gars de Corbeil. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre du message "@pnlmusic on leur dit?" posté sur son compte.

Une annonce qui est assez inattendue puisque les Deux Frères n'ont eux rien annoncé. D'autant que Wejdene n'a à son actif qu'un seul featuring, avec Jul (sur son nouvel album "Loin Du Monde") et qu'elle n'en compte aucun sur son propre album, "16", sorti cette année. Si ça se révèle vrai, l'annonce pourrait faire hurler les fans hardcore de PNL, qui tiennent à ce que le groupe reste à part, en dehors du game. Et vous, qu'en pensez-vous si ça se confirme?