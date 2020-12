Charlamagne Tha God : "l'ère de Drake est terminée" !

Un constat radical mais peut-être un peu rapide, non ?

Les discussions aux USA pour savoir qui est le numéro un ont toujours été passionnantes dans le rap. Encore plus maintenant, où les médias sont bien établis et se multiplient, pouvant donner de plus en plus d'avis divergents. Si on devait nommer un numéro 1 du Rap US de ces dernières années, le premier nom qui vient en tête est celui de Drake, évidemment. Que ce soit en termes de ventes ou d'impact mondial, il dépasse largement la concurrence. Mais cette époque est peut-être déjà révolue, en tout cas si on en croit les paroles de Charlamagne Tha God.

Le célèbre présentateur de l'émission "The Breakfast Club", cette fois invité sur "Brilliant Idiots" a commencé par poser une question : "Est-ce qu'on est encore dans l'ère Drake ? La radio est-elle un média tellement préhistorique qu'elle est déconnectée de ce qui se passe dans les rues ?". La question semble un peu orientée, mais elle a immédiatement fait réagir un autre invité, qui a répondu : "nous sommes entrés dans l'ère de Lil Baby". Charlamagne va aller encore plus loin, pour lui les radios nous font sentir comme si on était encore dans l'ère Drake alors que la réalité est différente.

Pour lui, "on semble toujours être dans cette époque dominée par Drake alors que ça n'est plus le cas depuis 2, 3 ans". Il compare ensuite Drake à Kendrick, qui a monté de niveau à chaque nouvel album. "Pour Drake, il nous a donné tellement de musique, je ne sais pas s'il peut encore monter d'un cran. On sait que Kendrick peut le faire, puisqu'il l'a fait à chaque album. Mais Drake ? Je ne pense pas qu'il puisse et je n'en attends plus rien".

Quand les commentateurs se permettent ce genre de déclarations c'est qu'en effet, ça commence à sentir le sapin... Mais attendons tout de même "Certified Lover Boy", prochain album de Drake, pour en être sûrs.