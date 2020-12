Cardi B : elle se lance dans la voyance

Cardi B a l'air de bien s'ennuyer en cette fin d'année...

Que fait-on lorsqu'on est une star du Rap, mais qu'on s'ennuie ferme en cette fin d'année 2020 ? Pas de concerts, pas de tournée, pas d'énormes soirées en club : pas grand chose à faire pour se réchauffer pendant ces froides journées de décembre. Du coup on s'occupe comme on peut, certains font des concerts en live de chez eux, devant leur webcam. D'autres comme Cardi B ont trouvé des loisirs un peu plus inattendus. En effet la rappeuse a décidé de se lancer dans un étrange business de... voyance !

Un passe-temps surprenant pour Cardi B, mais qu'elle a l'air de prendre très au sérieux puisqu'elle a même fait concevoir un petit teaser vidéo pour l'occasion. La vidéo, publiée sur Instagram, nous apprend que l'artiste vous propose de vous "lire" votre année 2021, le tout en vous donnant plusieurs "conseils juteux". Dépêchez-vous si vous souhaiter profiter de cette offre incroyable, puisqu'elle ne sera valable que jusqu'au 31 décembre, comme indiqué dans la vidéo.

Cardi B a même créé un compte Instagram dédié à cette tâche, cardibtruthteller (en toute humilité évidemment) et il vous fait la contacter en DM pour qu'elle vous fasse bénéficier de son "don". On a hâte de voir la tête de ses premières prédictions.