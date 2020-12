Les ex-membres de la MZ se clashent

Dehmo et Hache-P ont répondu aux attaques de Jok'Air

Parmi les groupes qui ont marqué cette dernière décennie de rap français, la MZ figure en bonne place. Notamment grâce à plusieurs projets qui ont conquis le public et ont imposé une certaine touche à la trap française. Un temps proches de Zoxea, les membres de la MZ se sont éloignés de lui avant de finir par se séparer, pour de sombres raisons sur lesquelles on est déjà revenus plusieurs fois. Depuis ils continuent leur route chacun de son côté, mais cette séparation n'a visiblement toujours pas été digérée par Jok'Air qui en reparle régulièrement.

C'est eux les batards dans l'histoire mais c'est eux qui pleurnichent ????????????‍♂️ — Hache-P (@LEBIGHACH) December 25, 2020

J’ai cru que t’étais devenu fou à vrai dire ça m’a attristé mais non enfaite t’es VICIEUX manipulateur menteur hypocrite

Tu compte cracher sur nous a chaque sortie de tes projets @jok_daddy — Dehmo Addict..???? (@DehmoK) December 27, 2020

A tel point que les autres membres ont décidé de répondre à ces propos, notamment Hache-P et Dehmo. Fatigués de voir cette histoire ressortie à chaque nouvel album de Jok'Air ils ont décidé de faire part de leur mécontentement sur Twitter. Surtout que d'après eux, Jok'Air et son frère Davidson ne sont pas innocents dans cette séparation. Une longue série de tweets assez virulents ont donc été publiés dans lesquels il est notamment dit : "C'est eux les bâtards dans l'histoire mais c'est eux qui pleurnichent". On peut difficilement faire plus clair.

4 piges que cette story est fini toujours la à poser son ton cul devant les médias chialer nous faire passer pour des gratteur des jaloux des hypocrites juska mettre en Image des scènes que seul nous pouvons comprendre et jouer le bon rôle — Dehmo Addict..???? (@DehmoK) December 27, 2020

A tous ceux qui attendaient une reformation de la MZ, il faut vous faire une raison : ça n'arrivera jamais.