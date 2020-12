6ix9ine allume Lil Durk

6ix9ine envoie du sale à Lil Durk, en insultant ton pote décédé King Von.

Vous n'êtes pas sans savoir que le 6 novembre dernier, le jeune espoir du rap game King Von est décédé à Atlanta, à la suite de ses blessures résultant d'une fusillade ayant éclaté la veille. Fusillade durant laquelle King Von avait déclenché les hostilités. Très proche de Lil Durk (tous les deux venaient de Chicago), c'est donc normal de voir son grand frère dans la musique lui rendre hommage dans son nouvel album, "The Voice", sorti le 24 décembre. Pas pour 6ix9ine, qui a décidé de continuer à attaquer Lil Durk frontalement.

Comme toujours, 6ix9ine a pris l'angle le plus immonde possible en affirmant que Lil Durk utilise le nom de King Von pour augmenter ses ventes (55 000 d'après les estimations). Il sous-entend également que Durk est soutenu par "l'industrie", contrairement à lui. On sent donc une belle pointe de jalousie de sa part, mais le pire reste à venir : "King Von Rest In Piss", écrit-il à la fin de son message. On fait difficilement pire manque de respect envers quelqu'un qui est mort depuis même pas deux mois.

Évidemment, 6ix9ine est toujours à la recherche d'attention depuis le flop de "TattleTales", sorti en septembre et qui a vendu 3 fois moins que ce que les prévisions annonçaient. Il a donc surtout l'air assez jaloux du succès relatif d'un de ses plus grands rivaux, Lil Durk, et du traitement qui lui est réservé par le public et l'industrie. Sauf que Lil Durk n'a pas balancé 60 personnes au FBI et ne passe pas son temps à vouloir déclencher un clash ou une fusillade, lui...