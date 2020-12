Booba se moque encore de la Sexion d'Assaut

Booba ne lâche jamais ses adversaires.

Depuis l'embrouille d'Orly on peut dire que les clashs de Booba tournaient un peu en rond. Il semble s'en être rendu compte en cette fin d'année, puisqu'en se remettant à s'attaquer à la Sexion d'Assaut, le Duc a retrouvé son sens de l'originalité, même si on est encore loin des montages désopilants postés dans le passé. Le fait d'avoir changé de cibles à casser la routine, au moins temporairement, même si on préfèrerait évidemment qu'il sorte enfin ULTRA, son tant attendu "dernier album". Pour créer un peu le buzz autour de la sortie, B2o s'enfonce dans les clashs en continuant à se moquer de la Sexion.

Ah ça vaaaa vous sortez un son éclaté à minuit on a compris ça va. Quelle comm de lâches.... Depuis quand tu dis des vérités toi d’abord ???????????? @Bmesrimes pic.twitter.com/ytYKmYt1wJ — Booba (@booba) December 26, 2020

En particulier de Black M, qui en prend un peu pour son grade via le compte Twitter du Duc. Il faut dire que Black M tend un peu le bâton pour se faire battre : une série de tweets assez inattendus et lunaires ont été postés par son compte et il a lui-même certifié qu'il ne s'agissait pas d'un piratage. Booba, voyant tout ça, s'est évidemment empressé de le taquiner gentiment en sous-entendant qu'il s'agit d'un coup de comm' assez ringard pour faire monter l'attente autour du retour de la Sexion.

C’est quoi ton délire à toi ? Whatsap tu connais pas ? https://t.co/5B49Tkziv1 — G I M S (@GIMS) December 26, 2020

Il s'avère visiblement que rien n'est sorti dans la nuit et que la sortie de Black M ressemble à un craquage complet, avec une successions de "révélations" sans queue ni tête et de piques subliminales. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Black M, mais Booba n'allait évidemment pas passer à côté de ça. La réponse de Gims donne à penser qu'il n'apprécie pas tellement l'attitude de son collègue... On vous en dit plus dès qu'on sait de quoi il s'agit.