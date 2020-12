Lil Pump insulte Eminem

Le fameux clash des générations...

La fin d'année rime normalement avec bonheur, joie, apaisement en famille, mais pas pour tout le monde. Au lieu de passer un Noël tranquille, Eminem a décidé de se mettre à nouveau en danger en sortant un projet, une sorte d'extension de "Music To Be Murdered By", le 18 décembre. Comme dans chaque nouvel album du Slim Shady, on y trouve son lot de clashs et de phases polémiques. C'est évidemment la montée de tension entre Em' et Snoop Dogg dont les gens parlent le plus. Fatigué par tout ce tapage (ou peut-être jaloux) un autre rappeur inattendu a décidé d'entrer dans la danse : Lil Pump.

Alors oui, on vous voit venir, on sait déjà qui va gagner à la fin de ce clash, mais ça ne va pas nous empêcher d'en rire et de vous tenir informés. Lil Pump, qui s'est visiblement levé du mauvais pied, a envoyé plusieurs piques à Eminem ces derniers jours : "Nique Eminem, tu es nul comme pas possible. Plus personne n'écoute ta musique vieillard". Dj Akademiks, qui est à l'affût de chaque nouvelle story (surtout s'il y a un beef dedans) s'est empressé de relayer, entraînant des réactions de la part de la Toile.

Notamment celle de Royce da 5'9", grand pote d'Eminem de longue date qui n'y va pas avec le dos de la cuillère : "je vais lui taper dans ses lunettes tellement fort qu'elles vont atterir dans un autre genre musical. Je ne suis pas un rageux mais j'en ai marre de tous ces fragiles qui font les durs... Profite, tu fais de l'argent grâce au détournement de notre culture alors que tu n'es qu'un bon à rien". Les nerfs sont tendus dans le rap game en cette fin d'année...