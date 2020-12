Booba vers un nouveau réseau social

Si cela sent quand même la publicité à peine déguisée (à moins que Booba n'en soit actionnaire, on le sait féru de nouvelles technologies), la démarche est intéressante et mérite qu'on s'y arrête. Et pour ceux qui, comme Booba, sont désormais ciblés à la fois par les dirigeants des réseaux sociaux et leurs utilisateurs, cela offre une possibilité de plus pour communiquer avec sa communauté.

Pour la bonne bouche, le Duc a aussi rappelé qu'il était de retour et n'a pas résisté à l'envie de montrer qu'il restait numéro un avec ou sans Instagram.