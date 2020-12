6ix9ine poursuivi pour vol à main armée !

Tekashi n'en pas fini avec la justice.

Ce n'est pas parce qu'il est en liberté que 6ix9ine est totalement débarrassé de ses ennuis avec la justice. Même s'il a balancé tous les membres de son gang des Nine Trey Bloods pour échapper à près de 50 de prison, il n'en a pas terminé puisque, cette fois, il est poursuivi pour sa participation à un vol à main armée en 2018...

Selon TMZ, qui rapporte les faits, le rappeur de Brooklyn est poursuivi au civil pour son implication dans un vol à main armée qui s'est déroulé à New York. Les plaignants disent que 6ix9ine était présent sur les lieux quand ses associés des Trey Nine Bloods leur ont tendu une embuscade le 3 avril 2018 à Manhattan et leur ont dérobé leurs affaires : des chaussures, des bijoux, un appareil photo et 1 500 $ en espèces ainsi que des disques durs contenant des informations confidentielles Les plaignants disent avoir été pris en embuscade parce que 6ix9ine et ses camarades de gang ont cru à tort qu'ils étaient affiliés à Rap-A-Lot Records. Tekashi a déjà plaidé coupable pour cette affaire dans le cadre de son accord avec la justice mais n'en a pourtant pas fini.

"Ce procès vise à rendre justice à mes clients qui ont énormément souffert à la suite d'un vol à main armée par Tekashi69 et ses hommes de main", a déclaré l'avocat des plaignants dans un communiqué. "Si Tekashi69 pensait que ses problèmes juridiques étaient terminés après avoir plaidé coupable d'avoir agressé brutalement mes clients, il se trompait cruellement. Parce qu'il avait déjà admis ses crimes, sa responsabilité civile est incontestable. Ce que l'on attend, c'est de voir à quel point il était sincère quand il a coopéré avec les procureurs et a prétendu accepter la responsabilité de ses actes. S'il refuse de réparer les blessures qu'il a causées à mes clients, il regrettera sincèrement cette décision."

Bien que 6ix9ine ne soit pas l'un des hommes armés qui ont volé les deux plaignants, il a filmé l'attaque alors qu'il était à bord d'un SUV garé à proximité. L'avocat de 6ix9ine, Lance Lazzaro, a déclaré à TMZ qu'ils avaient l'intention de "défendre vigoureusement lors de ce procès".