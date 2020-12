Booba : Le Duc risque une suspension de son compte Twitter !

QUEL PLAISIR DE VOUS RETROUVER ????‍☠️ pic.twitter.com/K9MkYkA6ZU — Booba (@booba) December 23, 2020

Cela a fait rire beaucoup d'internautes mais ça montre quand même que la dénonciation a fonctionné. Sinon, on voit mal comment le compte de Booba aurait pu être suspendu. Quand on voit ce qui se passe sur Twitter à longueur de journée, on se demande bien où il a franchi les bornes. On vous voit venir à dire que l'on défend Booba. Ce n'est pas le cas, c'est juste une constatation. Bien sûr, il va trop loin mais à partir du moment où Zemmopur et Cie ont tout le loisir de tweeter ce qu'ils veulent, on le répète, on ne voit pas où Booba a franchi les bornes.

En tout cas, il semble que, pour beaucoup d'internautes, cette sanction prise envers B2O, fasse leur joie comme on peut le voir dans les tweets ci-dessous.