Lil Wayne est-il blacklisté par les Grammy ?

Le rappeur se pose la question.

Tout roule pour Lil Wayne. Il vient de vendre ses masters ainsi que ceux de Drake et Nicki Minaj à Universal pour 100 millions de dollars et sa dernière mixtape, "No Celligs 3" est un succès. Pour autant, il y a quelque chose qui le chiffonne : il ne comprend pas pourquoi il n'est jamais nommé aux Grammy Awards alors qu'il fait partie des rappeurs les plus prolifiques du rap américain et que ses résultats de vente sont toujours très bons. On peut même dire sans trop prendre de risques qu'il a inspiré une grande partie des rappeurs actuels. Alors il ne comprend pas pourquoi il ne reçoit pas le respect de ses pairs et les récompenses qui vont avec. C'est en tout cas le questionnement qu'il avait cette semaine quand il est allé sur Twitter.

"En tant qu'artiste, quand je vois arriver les Grammy et que je ne suis ni impliqué ni invité, je me demande si le problème vient de moi, de ma musique ou c'est un "problème technique" ? Je regarde autour de moi avec respect et je me demande si c'est un problème de compétitivité ? Puis, je regarde autour, je vois mes 5 Grammy et je retourne au studio."

As an artist, when I see da Grammys coming up & I’m not involved nor invited; I wonder. Is it me , my musik, or just another technicality? I look around w respect & wonder competitively am I not worthy?! Then I look around & see 5 Grammys looking bak at me & I go to the studio. — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) December 20, 2020

Weezy a raison de se poser la question car il sort d'une année presque parfaite. Après avoir réglé ses problèmes avec Cash Money, il a sorti plusieurs projets très bien accueillis par le public et la critique comme "Tha Carter V (Deluxe)", "Funeral" qui a obtenu la première place au Billboard, les deux versions de "No Cellings 3" et il a été présent sur des hits de l'année comme "Timeless" de Benny The Butcher et le remix de "What's Poppin '" de Jack Harlow auxquels il a donné de très bons couplets.

Finalement, sa déception peut-être bénéfique pour nous, auditeurs, car cela va le pousser à être encore meilleur pour être invité aux Grammy l'année prochaine.