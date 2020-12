Eminem : Machine Gun Kelly se moque de ses attaques subliminales

Elles se trouvent dans "Music To Be Murdered By: Side B".

S'il s'en prend à Snoop Dogg et à 6ix9ine dans "Music To Be Murdered By: Side B", Eminem n'oublie pas son meilleur ennemi, Machine Gun Kelly. Mais celui-ci a décidé de ne pas se prendre la tête avec les attaques du Detroiter.

Ce sont les fans qui sont le plus à cran à ce sujet. Ils ont notamment pointé des lyrics des titres "Gnat" et "Zeus", deux morceaux dans lesquels Em' revient sur son clash de longue date avec le rappeur qui a connu son premier numéro 1 au Billboard il y a peu.

Dans "Zeus", Slim Shady dit notamment : "Fair weather, wishy-washy, she thinks Machine washed me" (Beau temps, désolé, elle pense que Machine m'a lavé)/ Tandis que dans "Gnat", il rappe : "They come at me with machine guns, like trying to fight off a gnat" (Ils viennent vers moi avec des mitraillettes pour essayer de combattre un moucheron). Sans vraiment citer le nom de Machine Gun Kelly, Eminem s'en prend pourtant à lui de façon subliminale, ce qui a plutôt faire rire MGK comme il l'a exprimé sans détour dans un tweet.

those subliminals ???????? — Blonde Don (@machinegunkelly) December 18, 2020

Les deux rappeurs sont en conflit depuis 2018 après une réflexion de Machine Gun Kelly sur la fille d'Eminem. Ils se sont ensuite balancés des diss tracks dont l'un, "Killshot", a longtemps détenu le record de vues sur YouTube en 24h. MGK pense aussi que son album, "Hotel Diablo" n'a pas marché car il est arrivé juste après sa passe d'armes avec Eminem. Depuis, il a pu se consoler avec son projet punk-rock, "Tickets To My Downfall" qui est entré directement numéro un au Billboard. Autre satisfaction pour lui, Slim Shady, pour la première fois de sa carrière, ne devrait pas être numéro un avec "Music To Be Murdered By: Side B" puisqu'il est plutôt attendu autour de la troisième place...