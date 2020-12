Booba et Rohff : la guerre se déplace sur Twitter

Puisque le compte Instagram de Booba a été purement et simplement supprimé, la guerre qu'il mène contre Rohff s'est donc déplacée sur Twitter et les deux rappeurs n'ont pas perdu de temps puisque le lendemain même de cette suppression, ils ont continué à s'envoyer de violentes piques sur le réseau à l'oiseau bleu. Un transfert qui ne les a pas ralentis, bien au contraire.

C'est évidemment Booba qui a dégainé le premier alors que Rohff faisait écouter un extrait d'un diss track entièrement consacré à son ennemi.

Ensuite, il a mis en avant une posture très anti-blancs que Rohff a eu dans des commentaires.

Ça sort quand “A.C.Miloud”? Le Kevin en question n’a pas de parents et n’avait pas de goûter à l’école. Il est moitié Français moitié Serbe il a 19 ans fait 1m90 pour 89 kilos. Pratique le Krav’maga depuis l’âge de 7 ans avec son père adoptif. Tu fais 1m72... Et tu es un lâche ???? pic.twitter.com/0AU4Ad8Bt7

Evidemment, Housni a répondu. Qu'importe si le réseau change, la guerre reste ouverte.

J't'ai éteint sur insta et te revoilà sur twitter en train de clasher un compte fake ? ????????‍♂️???????? et en plus t'envoies des pavés de ouf tu parles tout seul ????????????#ErkElie t'es tombé si bas? prend un cacheton #Subutex part en #rehab stabilise ta com ca va aller #Ultrav pic.twitter.com/HyQgmDorIo