Booba : les raisons de la suspension de son compte Instagram

Le Duc a fait son retour sur Twitter pour s'en prendre à Rohff...

Vous le savez certainement mais le compte Instagram de Booba a été suspendu et cette fois, la sanction apparaît définitive. Parmi les raisons qui expliquent cette mise au ban du réseau social, le fait qu'après sa première suspension, le Duc devait observer certaines règles, choses qu'il n'a pas respectées. La première d'entre elles : c'est son équipe qui devait gérer le compte et plus le rappeur en direct. C'est ce qui s'est passé après sa première fermeture mais plus le temps passait plus le Duc avait repris la main sur son Insta et plus les clashs redevenaient violents. Le réseau a donc sifflé la fin de la récréation...

Si vous avez un peu suivi ce qui se passe ces derniers jours autour de Booba, vous avez dû remarquer que la situation est de plus en plus tendue. Rohff ne le lâche plus et le Duc s'en est pris à son ancien protégé Benash. Dans le premier cas, il a publié en story une discussion qu'il a eu avec l'ex-femme d'Housni, celle-là même qui a porté plainte pour violences contre le rappeur du 9.4. En ce qui concerne Benash, B2O a mis en ligne une conversation téléphonique sous haute tension. Pour Instagram, c'était trop et le réseau social à siffler la fin de la récréation à la grande joie de Gims qui s'est empressé de réagir.

Contacté par Le HuffPost, un porte-parole de Facebook Inc.a confirmé que la suppression du compte de B2O est définitive.

“En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté, nous indique-t-on. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises.”

Mais pensez-vous que cela a freiné le Duc ? Pas le moins du monde, comme en janvier, il a fait un retour remarqué sur Twitter en publiant notamment une video où on le voit s'entraîner avec, comme fond sonore, l'outro du morceau "Tallac" dans lequel la voix off parle de Booba comme d'une bête féroce. Autant qu'il est vénère et que certains vont payer.

D'ailleurs, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant qu'il ne reprenne ses attaques et c'est évidemment Rohff qui en a fait les frais, lui qui va certainement envoyer un diss track contre Booba comme on peut l'entendre sur l'extrait vidéo qu'il a partagé. Cela ne semble pas émouvoir Booba comme vous pouvez le lire ci-dessous.

"Fréro je t’envoie tout mon soutien et toute ma force. Vraiment hâte que ça sorte franchement ça à l’air d’envoyer du lourd. Grosse prod gros gammos flow tah le hannout casquette sirop d’érable t’es un putain d’génie vraiment!!! J’vais repousser Ultra c’est trop."

Alors non, la fermerture de son compte Instagram ne va certainement pas freiner Booba.