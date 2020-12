Booba : son compte Instagram suspendu après ses attaques contre Rohff

Booba a beau s'être lancé dans un nouveau clash avec son ancien protégé Benash, il n'en oublie pas Rohff. Ou plus exactement Roh2f n'oublie pas B2O ressortant le dossier de sa supposée liaison avec une mineure tandis que le Duc publie une discussion qu'il a eu avec l'ex-femme du rappeur du 94, celle-là même qui avait porté plainte contre Housni pour violences. Leur échange a eu une conséquence fâcheuse pour le rappeur du 92I : son compte Instagram a une nouvelle fois été suspendu.

Il semble que ce soit Rohff qui ait remis ce sujet sensible sur le tapis en partageant une émission dans laquelle Inès Sberro, une candidate de télé-réalité confirme qu'elle a couché avec Booba alors qu'elle n'avait que 17 ans. Rappelons que c'est à cause de cette histoire que le Duc avait hérité du pseudonyme de Erk'Elie en rapport avec le chanteur R. Kelly aujourd'hui emprisonné pour ses rapports avec des mineurs.

Booba avait prévenu qu'il ne fallait pas aller trop loin :

Mais cela n'a pas du tout ému Rohff qui a répété qu'il n'avait plus rien à perdre.

"Tu supportes plus ? Je m'en fous de tout moi, plus rien ne m'atteint, t'as pas compris ça ? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, invention, diffamation, mensonges, absurdité, tu es capable de tout pour du rap et sauver ta fausse image. Je m'en cogne, je ne te lâche plus."

Mais Booba ne s'engage pas dans ce type de combats sans avoir de quoi frapper fort et faire mal. Alors, il a tout simplement partagé la conversation qu'il a eu avec l'ex-femme de Rohff, celle-là même qui a porté plainte contre le rappeur du 94 pour violences.

“Pardonne moi de partager notre conversation. Ghotam a besoin de moi le projecteur est allumé ????. On se connaît bien avant que tu ne rencontre Housni et j’espère que les gens te soutiendront et te donneront la force de rétablir la vérité et de vivre enfin dans la paix et le calme avec ta famille. Que cela motive toutes les femmes battues, victimes d’intimidation physique et mentale à prendre la parole et à se défendre contre ces lâches qui n’assument même pas leurs actes.. ????‍☠️ #metoo #moiaussi #mitambién…”