Jeremih, rescapé du Covid-19 : "mon coeur s'est arrêté de battre" !

Jeremih est un survivant du coronavirus. Il a failli perdre la vie.

La rentrée 2020 a été très difficile pour Jeremih. Il a contracté la Covid-19, ce qui a engendré de graves conséquences. Hospitalisé et sous respirateur, il sait que le pire aurait pu arriver.

Pour parler de "Merry Christmas Lil’ Mama", Jeremih et Chance The Rapper étaient invités dans l’émission Sway in the Morning. L’occasion pour l’auteur de "Body" de parler de sa terrible expérience avec la Covid-19. Le chanteur de 33 ans a attrapé le virus et malheureusement il a été en très mauvaise posture. Si bien que ses amis du rap game comme 50 Cent ont demandé à ses fans de prier pour sa guérison. Aujourd’hui il s’en est sorti et a décidé d’expliquer ce qui lui est arrivé.

Il faut savoir qu’il ne se souvient pas de grand-chose de son passage à l’unité de soins intensifs. Il a pu comprendre la gravité de son cas quand sa mère lui a montré les photos qu’elle avait prise de lui sur son lit d’hôpital. Il déclare : "J’ai eu le tube dans la gorge pendant environ une semaine et demie. J’étais vraiment, comme, dans un rêve. Et je ne vais pas mentir, je me suis réveillé environ deux fois et tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir vu une lumière blanche".

Les effets de ce virus sur lui, ont été si graves qu’ils ont été qualifiés de ''rares". Il précise : "Tous mes organes se sont enflammés. Mon cœur s’est éteint, a cessé de battre et a commencé à battre de façon irrégulière. Mes reins sont sortis. Mon foie a commencé… à se détériorer".

Il s’est battu non sans mal pour se rétablir. Il confesse : "La reprise était également un défi. J'ai dû réapprendre à marcher, à manger, tout ça".

Mais il a décidé de philosopher et de prendre tout ça comme une sorte de "bénédiction". L’important est que tout aille mieux et que tout cela soit maintenant derrière lui.

On aime les histoires qui finissent bien !