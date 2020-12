Booba et Benash se clashent violemment !

Le Duc ressort les dossiers et détruit son ancien protégé.

Hier, Benash a sorti un nouveau titre "Né de nouveau" dans lequel il explique qu'il "met une croix sur [son] passé" et raconte aussi qu'il a trouvé le chemin de Dieu sur lequel il chemine aujourd'hui. Sans doute que Booba s'est senti visé par ces paroles, notamment par "le passé" dont parle le jeune rappeur. Toujours est-il qu'il a ressorti les vieux dossiers, notamment ceux concernant le départ de Bensah du 92I, et il a sorti la sulfateuse pour s'en prendre violemment à son ancien protégé. Pourtant, le jeune rappeur n'a pas un mot sur lui dans son dernier titre.

Les relations entre Benash et Booba étaient déjà très tendues depuis le départ du premier du 92I cet été et les deux artistes avaient déjà commencé à se clasher en juillet dernier alors que le rappeur né à Douala réclamait son argent. Mais le titre qu'il a sorti ce mercredi 16 décembre a violemment remis le feu aux poudres.

Evidemment, qui s'y frotte s'y pique. Booba a dégainé son téléphone et a ressorti les dossiers sur Instagram attaquant avec férocité son ancien protégé. Autant parfois il a de l'humour, dans ses clashs autant cette fois il n'en a aucun et a sorti l'artillerie lourde revenant notamment sur l'échec de l'album de Benash et partageant aussi une conversation téléphonique plus que tendue entre les deux hommes avec laquelle le Duc entend rétablir la vérité quant à la situation. D'ailleurs, dans une capture d'écran d'un échange entre les deux artistes, Bensah reconnaît que l'échec de son album ne peut être amputé qu'à lui-même et qu'il aurait dû écouter Booba, qu'il regrette ce qui s'est passé entre les deux hommes et avoue même que le fait qu'ils ne se parlent plus et ne se voient plus l'affecte.

Mais le "pire" restait à venir pour Benash car B2O a partagé une conversation téléhonique houleuse que les deux rappeurs dans lequel le Duc monte en pression et n'admet pas vraiment être traité de "voleur" et demande à Benash pour qui il se prend avant de copieusement l'insulter. Mais on vous laisse l'écouter...