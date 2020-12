Booba souhaite l'anniversaire de Rohff à sa manière

Et on parle encore et toujours de chiffres.

Ce n'est pas une nouveauté, la guerre entre Booba et Rohff est à son point culminant depuis plusieurs semaines. En ce moment, la tension est à son comble à propos des chiffres et des classements. L'un et l'autre essaie de prouver qu'il score plus que l'autre. Roh2f accuse B2O d'être aidé par Spotify tandis qu'à l'inverse, le Duc essaie de prouver qu'Housni s'est mis sous la coupe de son nouveau maître Gims. Bon, ce n'est pas totalement intéressant mais cela donne lieu à des montages toujours aussi drôle et alors que Rohff fête aujourd'hui ses 43 ans, Booba le lui a fêté à sa manière.

On commence par des montages ridicules, histoire de se mettre en jambe...

Ensuite, c'est de nouveau la guerre des chiffres et Booba se demande pourquoi Rohff ne commente pas le classement de "Pompéi", le dernier morceau JSX sur lequel B2O est en feat.

"Et Housni le bloggueur il est où ? Combien ? How much ? Pour le retrouver au classement, il faut du carbone 14. Je crois que son feat avec H-Magnum est à 40 vues. Ils ont dû faire leur invocation en chinois, il faut refaire."

Il reprend aussi une attaque de Rohff dans laquelle celui-ci lui explique qu'il n'est même pas dans le top 500 digitale.

"Mais ton Pompéi, il n'est même pas dans le top 500 digital, c'est incohérent !!! Tu ne jures que par Spotify, tu ne parles jamais de Deezer, Napster, Apple, iTunes, t'es à peine grillé. Parce que ton grand ami taffe là-bas, il te couvre, il ferme les yeux et t'as mis sous assistance respiratoire. Ailleurs t'es inexistant, on sait tout."

Ce à quoi le Duc réplique :

"T'as pas compris Mongolito, on est 8ème au top single tout confondu. Certifié par Snep Musique. Et devant ton maître. Après, je t'en veux pas de pas connaître. Logique. Allez creuse."

Et d'appuyer sur les chiffres via la Snep qui certifie et comptabilise tous les morceaux diffusés en France.

Ensuite, Booba rappelle qu'il est bien au-dessus du game et qu'avec "Ultra", il va le boire et le digérer. Il n'a pas intérêt à se manquer sinon Rohff lui rappellera sans nulle doute ses prédictions...