Booba agresse Gims

Booba est dans une forme olympique pour répondre à Gims.

Lorsque Booba sort un album, il ne fait pas bon d'être son ennemi puisque toute sa promo sera basée sur le fait de continuer à vous insulter de la manière la plus originale possible. Alors que la France du rap attend "ULTRA" (prochain projet du Duc) de pied ferme, le rappeur du 92 évacue la pression en essayant d'humilier ses deux adversaires préférés du moment : Rohff, l'éternel rival, et Gims avec qui B2o est aussi fâché de longue date. C'est d'ailleurs au membre de la Sexion d'Assaut qu'il s'en est pris, sur Facebook, de manière très virulente.

@gims comme je disai tout c’que tu vas prendre... T’es un rappeur TF1 malgré tous tes mensonges toutes tes alliances... Publiée par Booba sur Vendredi 11 décembre 2020

Il commence en qualifiant Gims de rappeur TF1 qui ne marche pas en stream. Curieux reproche quand on sait qu'une écoute en stream ne vaut rien du tout au niveau des chiffres, mais bon on a l'habitude de voir les rappeurs déformer la réalité pour paraître à leur avantage. C'est surtout la deuxième partie qui est intéressante : Booba a posté une vidéo où on voit Gims discuter avec Rohff de la fameuse affaire dite "du marabout" : un vocal de Gims affirmant avoir jeté un sort à Booba a été dévoilé par ce dernier il y a quelques années.

Dans la vidéo on entend Gims défendre cette pratique en affirmant qu'elle n'avait rien d'un pêché et n'était pas interdite. Chose avec laquelle Rohff semble d'accord. Booba, lui, a l'air plutôt dubitatif et affirme avoir hâte de croiser les deux rappeurs pour en découdre. Ce qui n'arrivera jamais, évidemment, puisque lui-même n'habite même plus en France...