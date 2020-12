6ix9ine de retour... sur un ring ?

Jusqu'où 6ix9ine est prêt à aller pour faire parler de lui... ?

La recherche de buzz constante est un phénomène assez récurrent dans notre époque. Nombreux sont les gens qui ne désirent rien d'autre que de faire parler d'eux. Des stars de la télé-réalité, d'Instagram mais également des rappeurs. Enfin, surtout un : Tekashi 6ix9ine, l'américain aux cheveux arc-en-ciel qui est prêt à absolument toutes les idioties pour un peu de buzz. Depuis qu'il est sous la protection du FBI, il se sent visiblement invincible mais il se pourrait bien que cette fois il soit allé trop loin.

En effet, DJ Akademiks, toujours en train de chercher le scoop, a affirmé que 6ix9ine avait donné son accord pour organiser une rencontre de boxe entre lui et le boxeur poids léger Gervonta Davis (24 combats, 24 victoires, 23 KO) à la suite d'une embrouille dans un club il y a quelques semaines. Selon le DJ, "sa sécurité était contre mais lui était très chaud. Il a dit qu'il allait le faire. Le prix serait affolant, surtout pour tous les autres boxeurs professionnels. Ca pourrait monter à 50 millions...".

On ne va pas vous mentir, on serait prêts à mettre une belle somme d'argent pour voir 6ix9ine se faire monter en l'air sur un ring devant le monde entier. On espère donc que sa position du mec énervé et motivé n'est pas qu'une façade et qu'il va pour une fois assumer ses propos et ses actes lors d'un combat à la loyale. Ca nous changera de son comportement habituel, troller et faire le mec de la rue jusqu'à ce que ça le dépasse et retourner se cacher derrière le FBI.